Блогерша «Мать орков» оскорбила мужчин, ушедших на СВО «под влиянием женщин»

Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал блогершу Елизавету Бабичеву, известную под ником «Мать орков», на 12 тысяч рублей по статье о разжигании ненависти, сообщили «Осторожно, новости». Суд установил, что в августе 2024 года она разместила в чате с подписчиками видео с оскорбительной подписью в адрес мужчин, отправившихся на СВО «под влиянием своих женщин или жен».

© МИНОБОРОНЫ РФ

Бабичева заявляла, что такие военнослужащие ведут себя «ненадлежаще и аморально» и руководствуются лишь денежными интересами. Видео заканчивалось фразой: «Вы одуплились, черти». На суде она признала вину, раскаялась и просила не назначать строгое наказание, ссылаясь на несовершеннолетнего ребенка и иждивенческое положение.

Суд учел личные обстоятельства блогерши и ее предыдущую административную судимость и назначил штраф в размере 12 тысяч рублей. При этом точное содержание видео не раскрывается: Бабичева закрыла доступ к чату, чтобы «бороться с хейтерами».

В TikTok у блогерши около 22 тысяч подписчиков. Обычно она публикует видео о своей жизни и событиях СВО, при этом периодически высмеивая Украину и страны ЕС, передает Telegram-канал.

Ранее студентка третьего курса Московского городского педагогического университета в одном из чатов раскритиковала бойца спецоперации, из-за чего ей пришлось выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.