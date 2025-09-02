Назван самый безопасный регион России

Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом России за 2024 год — там было зарегистрировано всего 865 преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

Второе место в рейтинге безопасных регионов занял Ненецкий автономный округ — 877 преступлений за год. Также в топ-5 вошли Ингушетия (1938 преступлений), Магаданская область (2499) и Чечня (2583).

Наибольшее количество преступлений среди округов зарегистрировано в Центральном федеральном округе — за год там зафиксировали свыше 418 тысяч правонарушений. Всего в России за 2024 год зарегистрировали более 1,9 млн преступлений.

Ранее МВД РФ назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД в 2024 году. Согласно статистике, лидером антирейтинга стала Москва с 1,16 млн автомобилистов, нарушивших правила. Второе место заняло Подмосковье с 1,14 млн, а третье — Дагестан с 516 тысячами.