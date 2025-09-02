Бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову стало хуже в колонии, где он отбывает срок. Об этом сообщает Shot.

Авторы канала отмечают, что он старается держаться, но состояние с каждым днем ухудшается. Также появилась информация, что у Стрелкова усилились приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. Кроме того, у него возникла сильная одышка.

Как рассказали в Telegram-канале, у бывшего министра недавно начала отниматься рука, что усугубляет его состояние и осложняет общее самочувствие.

Официального подтверждения и комментариев относительно этой информации на момент публикации материала не поступало.

Игорь Стрелков был задержан в Москве в июле 2023 года. Об этом сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов. Стрелкова часто называют одним из символов «русской весны» 2014 года. Чем он известен и почему его задержали силовики — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее Стрелков попросил суд освободить его из колонии. Мужчина через своего адвоката подал прошение о замене наказания с лишения свободы на принудительные работы. В качестве возможных работ он указал швейное дело и работу электриком.

Однако в январе Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказал Игорю Стрелкову в смягчении наказания и выходе из колонии.