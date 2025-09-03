В павильоне Якутии на ВЭФ можно увидеть туши мамонтенка и пещерных львят

На выставке "Улица Дальнего Востока" Восточного экономического форума в павильоне Якутии установлена криокамера с тушами мамонтенка Яны и пещерных львят Бориса и Спарты, найденных в республике.

По словам ректора СВФУ Анатолия Николаева, это особенная экспозиция к десятому юбилейному форуму. Таким образом якутяне решили удивить посетителей выставки.

"Поступило предложение повезти туда мамонтенка Яну, который произвел фурор в мире. За первые сутки публикации о презентации Яны собрали около 19 млн просмотров", - сказал ректор северного университета.

Тушу мамонтенка Яны нашли в прошлом году на термокарстовом провале Батагайка. Весной этого года во время международного научного семинара ученые вскрыли тушу. По предварительным исследованиям, Яна является самой "старшей" из шести мамонтят, найденных не территории Якутии. Ученые отметили, что сохранность Яны - одна из лучших в мире.

Другие экспонаты, соседствующие с Яной в криокамере, это отлично сохранившиеся останки пещерных львят. Борис и Спарта стали мировой сенсацией 2019 года в мировой науке, когда их останки были обнаружены в Абыйском районе Якутии.

Благодаря ВЭФ-2025 посетителям выставки "Улица Дальнего Востока" посчастливится увидеть редчайших ископаемых животных в павильоне самого большого региона ДФО.