Генпрокуратура признала работу британской НПО нежелательной в России

Деятельность британской неправительственной организации (НПО) The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) признана нежелательной на территории России.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«По решению Генпрокуратуры России запрещена деятельность британской неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. Организация существует с 1831 года в Великобритании и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансируется органами власти Великобритании, Еврокомиссией, нежелательными в нашей стране организациями», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что значительная часть материалов и мероприятий организации посвящена изучению политической и военной сфер Российской Федерации. Участники НПО на регулярной основе проводят тренинги и семинары, на которых под видом противостояния мнимой российской угрозе обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений.