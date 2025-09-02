Генпрокуратура признала работу британской НПО нежелательной в России
Деятельность британской неправительственной организации (НПО) The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) признана нежелательной на территории России.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
«По решению Генпрокуратуры России запрещена деятельность британской неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. Организация существует с 1831 года в Великобритании и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансируется органами власти Великобритании, Еврокомиссией, нежелательными в нашей стране организациями», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что значительная часть материалов и мероприятий организации посвящена изучению политической и военной сфер Российской Федерации. Участники НПО на регулярной основе проводят тренинги и семинары, на которых под видом противостояния мнимой российской угрозе обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений.
«Участники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран. В ряде материалов содержатся обращения к членам НАТО объединиться для максимально разрушительного воздействия на российскую экономику. С началом специальной военной операции антироссийская риторика обострилась, члены НПО стали призывать государства и граждан поддержать Украину и ужесточить санкционное давление на Россию», – подчеркнули в Генпрокуратуре.