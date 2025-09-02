Завещание Щедрина и Плисецкой потрясло всех

История любви Родиона Щедрина и Майи Плисецкой достойна настоящего романа. Он писал для нее балеты, а она дарила ему всю свою нежность и ласку. Последней волей супругов, проживших вместе почти 60 лет, стала фраза: «Оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией». Как сложилась жизнь знаменитой пары — читайте в нашей статье

Родион Щедрин и Майя Плисецкая познакомились благодаря возлюбленной Владимира Маяковского Лиле Брик. Вместе со своим последним мужем женщина придумала развлечение: она записывала голоса друзей. Балерина не отказалась от необычной просьбы подруги и пропела музыку из балета «Золушка». Сделала это балерина в шутливой манере: смеясь и добавляя мотивы от себя.

Когда в 1955 году запись услышал 22-летний Родион Щедрин, он и представить мог, что это перевернет его жизнь. На тот момент Плисецкой было уже 29 лет. Она стала лучшей балериной в Большом театре, но о ней Родион не знал. Он не увлекался балетом, и потому другие направление в искусстве были для него далекими и недосягаемыми.

Однажды в гостях у Брик Щедрин попросил снова включить запись с пением Плисецкой. Неожиданно хозяйка квартиры сообщила, что красивее фигуры в театре не найти, а глаза Майи прост сводят с ума.

Вскоре Брик познакомила балерину и композитора, положив начало большой дружбе.

Щедрин писал для Плисецкой музыку, но под «Огни рампы» она так и не станцевала.

С молодым композитором после этого артистка некоторое время не виделась: приглашённый на ее день рождения Щедрин отказался от визита, прекратив ненадолго общение. Как предположила Плисецкая, Щедрин обиделся на ее неоднозначное отношение к написанной для нее мелодии.

Шпионка и народная артистка

В 1958 году балерина и композитор встретились вновь. Большой Театр попросил Щедрина написать музыку для балета «Конёк-Горбунок». Чтобы настроиться на нужный лад, Родион пришел на одну из репетиций. Он не ожидал увидеть давнюю знакомую, однако вид танцующей Плисецкой свел его с ума.

Одной из первых балерина начала заниматься в облегающем костюме. Позже она с улыбкой вспоминала, что ее внешний вид обрушил на композитора «ураган фрейдистских мотивов».

Плисецкая, заметив интерес друга, пригласила его ещё на несколько репетиций, но Щедрин заявил, что и одной ему достаточно.

Их роман начался бурно, и уже через несколько недель пара отправилась в ЗАГС. Причем на браке настояла именно Майя.

Артистка знала, что возлюбленный не собирается идти под венец, однако для нее это был единственный способ избавиться от пристального внимания спецслужб. Некоторое время ее считали зарубежной шпионкой, а на гастроли ее сопровождала машина КГБ.

Щедрин шутил, что даже первую брачную ночь чекисты прослушивали через подброшенный «жучок».

Через год Щедрин встретился с генералом КГБ Питоврановым и попросил отпустить жену на гастроли в Америку. По возращению Плисецкую ждал сюрприз: ей присвоили звание народной артистки СССР.

Жизнь друг для друга

Детей у пары так и не появилось. Сразу после свадьбы Плисецкая сообщила супругу, что быть примой Большого Театра для нее важнее, чем стать мамой. Композитор принял решение любимой, несмотря на то, что не скрывал желания стать отцом. Свою отдушину он нашёл в музыке и жизни с любимой.

Жену Щедрин называл своей музой, посвящал ей балеты.

Специально для супруги, обожавшей испанскую культуру, Щедрин написал балет «Кармен-Сюита». Он полностью переписал оперу, создав уникальное и самое узнаваемое свое произведение. Несмотря на возмущения министра культуры Екатерины Фурцевой, на сцену Плисецкая в образе соблазнительной цыганки выходила более 330 раз.

Вместе навсегда

Композитор и балерина прожили в браке 57 лет. Они избегали публичных скандалов, вместе общались с журналистами и не скрывали своих чувств.

Майи Плисецкой не стало в 2015 году, а в ночь на 29 августа 2025 года ушёл из жизни и композитор. В интервью после смерти жены Родион Щедрин признался: для него было большей радости, чем присутствие рядом любимой Майи.

Жизнь, посвящённая музыке

Родион Щедрин любил музыку до последнего вздоха. Сначала его учителем был собственный отец, а затем с помощью актрисы Веры Пашенной мальчик смог поступить в Центральную школу при Московской консерватории.

Переломный момент в жизни Щедрина случился в годы войны. Во время эвакуации мальчик увидел репетицию Седьмой симфонии Шостаковича. Это событие настолько запало ему в душу, что единственной его страстью долгие годы оставалась музыка. А позже Щедрин признается: он любил всего лишь двух женщин: мать и жену.

Когда слава о талантливом композиторе разнеслась по всему Советскому Союзу, он возглавил Союз композиторов.

Когда Майя Плисецкая покинула этот мир, Щедрин не скрывал, что смерть жены переживал тяжело, однако после этого в его жизни появился новый смысл — композитор стал хранителем памяти возлюбленной.

Самым трогательным и неожиданным поступком Щедрина современники называют передачу их с Плисецкой квартиры на Тверской в дар музею имени Бахрушина.

Отныне жилье двух талантливых и любящих людей стало памятником большой любви к искусству и друг другу, пронесенной сквозь трудности и годы.