Ученые назвали крахом рекордное обмеление Каспийского моря

Сергей Беднарук заявил НСН, что в России закрыты все проекты по борьбе с обмелением Каспийского моря. Уже в прошлом год уровень воды в Каспийском море опустился ниже рекордного значения, последствия уже ощутимы для водного хозяйства, а проблемой никто не хочет заниматься, рассказал начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с НСН.

Ситуация с обмелением Каспийского моря вызывает крайнюю обеспокоенность и грозит превратиться в экологическую катастрофу, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на саммите ШОС. Беднарук заверил, что проблемой никто не занимается.

«Уже в прошлом году мы опустились ниже на 9-10 сантиметров, чем было в 1977 году, когда было зафиксировано минимальное значение. Проблема серьезная, мы ничего не предпринимаем, к сожалению. Принять меры по адаптации можно, повлиять на сам процесс очень тяжело. В свое время был проект по увеличению проходной части водного баланса Каспийского моря, переброска рек. Потом все было свернуто. Были предложения по отделению северной части дамбы. Сейчас я предлагаю рассмотреть вопрос отделения части залива, чтобы строить ряд сооружений. Но это для обеспечения прибрежных районов, а не чтобы уровень Каспия поднять», - рассказал он.

Беднарук также озвучил последствия этого процесса, которые уже фиксируются учеными.

«На реки это никак не повлияет, это может повлиять только на дельты рек, осушение частей дельты. Уменьшается испарение за счет этого. Что касается последствий, осетр в Волге, например, уже практически пропал. Нужно все считать, но мы это дело запустили. У нас сегодня закрыты все проекты, разработки, наука этим не занимается. У нас в водном хозяйстве вообще крах. Я несколько недель назад направил обращение в Госдуму, правительство. Мы пока даже не представляем, насколько все грустно», - добавил собеседник НСН.

Ранее о том, что Каспийское море продолжит мелеть в ближайшие 10-15 лет, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков. По его словам, ситуация с каждым годом только усугубляется. Научный англоязычный журнал «Naked Science» также сообщает об угрозе обмеления Каспия. Издание приводит в пример остров, который нашли ученые на севере озера, где наивысшая точка над водой достигает уже 1,2 метра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».