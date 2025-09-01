В Петербурге начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что в ряде торговых цетров и у станций метро начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа.

Об этом сообщает Rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу комитета.

Жители города могут попасть в пункты без предварительной записи.

Граждане могут сделать прививку от сезонного вируса по дороге на работу и к месту учёбы, добавили в комитете.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал, что прививка от гриппа защищает от тяжёлого течения заболевания.