Звезда «Служебного романа» рассказала о самочувствии после операции

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о самочувствии после перенесенной операции на сердце. Ее цитирует NEWS.ru.

88-летняя звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» сообщила, что чувствует себя «то так, то сяк» в связи с возрастом. Тем не менее актриса уже вернулась к работе в Московском академическом театре имени Маяковского, где служит с 1959 года, и сыграла в спектакле.

«Барахлит давление по утрам. Но жить можно», — добавила Немоляева.

В апреле Немоляева пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. Вскоре после этого актрису госпитализировали. По словам артистки, ей провели операцию на сердце от аритмии.

Ранее Немоляева назвала себя липовым пенсионером из-за работы в театре.