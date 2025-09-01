В России заявили о необходимости ужесточить правила набора контрактников на СВО

Правила набора контрактников на специальную военную операцию (СВО) необходимо ужесточить. Об этом заявила блогер и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в Telegram.

Она указала на ряд способов, которые недобросовестно используют новобранцы в целях личного обогащения. Один из них заключается в подписании контракта с Минобороны человеком, больным одним из серьезных заболеваний, не позволяющих им проходить службу. Они начинают процесс увольнения сразу после получения выплат, указала блогер.

Другой метод состоит в заключении контракта многодетными отцами, продолжила Кашеварова. «И после подписания пытаются уволиться, так как они многодетные отцы», — пояснила она.

«А потом это пополнение поступает в подразделения, и получается, что опять воевать некому. В советское время с такими людьми расправлялись бы самым жестоким образом», — резюмировала глава «Женского фронта».

Ранее в России изменили правила призыва на срочную службу. Согласно новой редакции нормативных документов, теперь решение об отправке призывника в часть будет действовать год.