Русское географическое общество объявило конкурс на лучший урок географии

Русское географическое общество (РГО) объявило о старте Всероссийского конкурса «Классная география», который в 2025 году проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Александр Рюмин/ТАСС

Конкурс будет проходить в три этапа. На первом учителям предстоит провести урок по теме, связанной с географией России. Из поданных заявок жюри отберет 50 школ, в качестве приза в этих школах установят «Парты открытий РГО», рассказывающие ученикам о великих географах и первооткрывателях.

На втором этапе ученики отобранных школ проведут уроки для родителей и педагогов, после чего будут определены пять финалистов. Заключительный этап состоится в апреле 2026 года в штаб-квартире РГО в Москве. Финалисты получат призы, а школы-победители — средства на оснащение кабинетов географии.

Подать заявки на участие в конкурсе могут общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, кадетские корпуса, а также колледжи, техникумы и учреждения для детей-сирот. Прием заявок открыт с 1 сентября по 31 октября 2025 года на сайте geoclass.rgo.ru. Участие в конкурсе бесплатное.

Пилотный конкурс «Классная география» прошел в 2024 году, в нем приняли участие 180 школ из 57 регионов России. В числе финалистов оказались учебные заведения из Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края и Крыма.