Счастливые глаза вчерашних абитуриентов, торжественность исторического зала и мировой гимн всех студентов. Первое сентября отгремело в первом московском университете. В МГУ состоялась церемония посвящения в первокурсники. Десять тысяч талантливых ребят со всей России теперь носят гордое звание студентов главного вуза страны.

Перед бывшими школьниками, которые выдержали вступительные экзамены, выступил ректор Виктор Садовничий с напутственными словами. Первокурсники узнали о 270-летней истории университета и о том, что ждет их альма-матер в будущем.

Ребята произнесли клятву студента, а также увидели настоящую историческую реликвию-грамоту об учреждении МГУ. Поздравили учащихся не только преподаватели, но и работники МКС: чтобы у первокурсников не было сомнений в том, что через тернии можно прийти к звездам.