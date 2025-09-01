«Лента.ру» опубликовала расследование о самых опасных схемах цифровых преступников

Проект «Попавшие в сети» рассказывает о трёх главных интернет-угрозах, воздействующих в том числе и на подростков

© Пресс-служба Rambler&Co

С 1 сентября 2025 года на «Ленте.ру» стартует новый мультиформатный проект «Попавшие в сети» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), посвященный одной из самых острых проблем нашего времени — деятельности интернет- и телефонных мошенников, а также сетевых вербовщиков, ведущих охоту на подростков.

Журналисты «Ленты.ру» провели масштабное расследование и интегрировались в инфраструктуру преступников, чтобы показать читателям, как именно действуют мошенники, на какие уязвимости они давят и как защитить себя и своих близких.

В материалах проекта будут представлены истории россиян, которые попали в сети мошенников, совершили тяжкие преступления и превратились из законопослушных граждан в подсудимых. Также из материалов можно будет узнать, как устроены сети вербовщиков и мошеннические колл-центры, какие методы они используют, чтобы обмануть своих жертв и заставить их пойти на преступление, и какое отношение к этому имеют украинские спецслужбы.

На сайте «Ленты.ру» выйдут три полноценных расследования. Первое стартовало сегодня и посвящено сетевым вербовщикам, которые подталкивают россиян к тяжким преступлениям, умело используя личную информацию и давя на уязвимости. Второе — об «охотниках на подростков» — от анонимных кураторов «групп смерти» до манипуляторов, обещающих вознаграждения за диверсии и теракты. Третье расскажет о телефонных мошенниках, которые представляются якобы сотрудниками банков, ЦБ или МВД, и вынуждают людей добровольно отдавать деньги.

В материалах дополнительно представлена серия обучающих видеороликов, в которых приведены самые популярные уловки преступников, даны практические рекомендации, как защитить себя и своих близких — что делать, если вы оказались на крючке мошенников, и как родителям уберечь детей от опасности в интернете.

«Попавшие в сети» — это не только журналистское расследование, но и социально значимый проект, цель которого — вооружить россиян знаниями о механизмах манипуляций и помочь каждому выстроить защиту от преступников в цифровом пространстве.