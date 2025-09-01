День знаний: как прошли школьные линейки в России

1 сентября по всей России прошли торжественные школьные линейки в честь Дня знаний. В этом году школы приняли 18 млн учеников, из которых 1,5 млн человек — первоклассники.

Торжественные линейки могут проходить на улице и в помещении школы, это зависит от погодных условий и администрации учебного заведения, объяснили в Минпросвещения. Ведомство рекомендовало школам привлечь охрану для обеспечения безопасности мероприятия. Также на линейках дежурили медицинские работники.

На школьных линейках поднимали флаг РФ и исполняли гимн. Кроме этого, у всех школьников был урок «Разговоры о важном», тема которого была «Зачем человеку учиться?».

Президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся и учителей с началом нового учебного года. Он заявил, что школьникам необходимо изучать историю России с применением современных технологий, но при этом сохранять самостоятельность мышления.

Законодатели постарались снизить стресс и нагрузку на детей, поэтому в новом году их ждет меньше домашних заданий и контрольных работ. При этом в некоторых школах могут начать ставить оценки за поведение. Также в новом учебном году ученики пришли в школу в форме, которая соответствует стандарту. За несоответствие ГОСТу могут даже снизить балл за поведение.