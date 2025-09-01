День знаний: как прошли школьные линейки в России

Александр Котлеткин
Школьницы перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в образовательном центре «Протон» в Москве
Школьницы перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в образовательном центре «Протон» в Москве 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Праздничная линейка для первоклассников в образовательном центре «Протон» на Филевском бульваре в Москве
Праздничная линейка для первоклассников в образовательном центре «Протон» на Филевском бульваре в Москве 
© Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Школьники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске
Школьники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске 
© Виталий Тимкив/РИА Новости
Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве
Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Школьница с мамой перед началом линейки, посвященной Дню знаний, в школе №9 в Волгограде
Школьница с мамой перед началом линейки, посвященной Дню знаний, в школе №9 в Волгограде 
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Школьники во время обеда в День знаний в школе №9 в Волгограде
Школьники во время обеда в День знаний в школе №9 в Волгограде 
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве
Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Школьница в День знаний на линейке в гимназии №60 им. 200-летия Луганска
Школьница в День знаний на линейке в гимназии №60 им. 200-летия Луганска 
© Александр Река/ТАСС
Первый звонок на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке
Первый звонок на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке 
© Виталий Аньков/РИА Новости

Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве
Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Школьники во время линейки, посвященной Дню знаний, в школе №87 в Екатеринбурге
Школьники во время линейки, посвященной Дню знаний, в школе №87 в Екатеринбурге 
© Донат Сорокин/ТАСС
Школьница во время классного собрания по окончании торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске
Школьница во время классного собрания по окончании торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске 
© Виталий Тимкив/РИА Новости
Праздничная линейка для первоклассников в образовательном центре «Протон» на Филевском бульваре в Москве
Праздничная линейка для первоклассников в образовательном центре «Протон» на Филевском бульваре в Москве 
© Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Школьники во время классного собрания по окончании торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №7 им. А.В. Мокроусова в Симферополе
Школьники во время классного собрания по окончании торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №7 им. А.В. Мокроусова в Симферополе 
© Константин Михальчевский/РИА Новости

Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве
Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Школьники во время классного собрания по окончании торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №7 им. А.В. Мокроусова в Симферополе
Школьники во время классного собрания по окончании торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №7 им. А.В. Мокроусова в Симферополе 
© Константин Михальчевский/РИА Новости
Школьники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске
Школьники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске 
© Виталий Тимкив/РИА Новости
Первоклассники в школе №1367 в Москве
Первоклассники в школе №1367 в Москве 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Школьники во время классного собрания по окончании торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №7 им. А.В. Мокроусова в Симферополе
Школьники во время классного собрания по окончании торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №7 им. А.В. Мокроусова в Симферополе 
© Константин Михальчевский/РИА Новости

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №56 имени академика В. А. Легасова в Москве
Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №56 имени академика В. А. Легасова в Москве 
© Сергей Гунеев/РИА Новости
Школьники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске
Школьники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске 
© Виталий Тимкив/РИА Новости
Первоклассники во время линейки, посвященной Дню знаний, в общеобразовательной школе с хореографическим уклоном Приморского краевого колледжа искусств во Владивостоке
Первоклассники во время линейки, посвященной Дню знаний, в общеобразовательной школе с хореографическим уклоном Приморского краевого колледжа искусств во Владивостоке 
© Юрий Смитюк/ТАСС
Первоклассники во время линейки, посвященной Дню знаний, в общеобразовательной школе с хореографическим уклоном Приморского краевого колледжа искусств во Владивостоке
Первоклассники во время линейки, посвященной Дню знаний, в общеобразовательной школе с хореографическим уклоном Приморского краевого колледжа искусств во Владивостоке 
© Юрий Смитюк/ТАСС
Классный руководитель и первоклассники во время линейки, посвященной Дню знаний, в общеобразовательной школе №222 в Новосибирске
Классный руководитель и первоклассники во время линейки, посвященной Дню знаний, в общеобразовательной школе №222 в Новосибирске 
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Первоклассница с колокольчиком на праздничной линейке, посвященная Дню знаний в общеобразовательной школе №4 в Геническе, Херсонская область
Первоклассница с колокольчиком на праздничной линейке, посвященная Дню знаний в общеобразовательной школе №4 в Геническе, Херсонская область 
© Алексей Коновалов/ТАСС
Первоклассники в День знаний в общеобразовательной школе №222 в Новосибирске
Первоклассники в День знаний в общеобразовательной школе №222 в Новосибирске 
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Первоклассники на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке
Первоклассники на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке 
© Виталий Аньков/РИА Новости
Первоклассники в День знаний на линейке в гимназии №60 им. 200-летия Луганска
Первоклассники в День знаний на линейке в гимназии №60 им. 200-летия Луганска 
© Александр Река/ТАСС
Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве
Праздничная линейка для первоклассников в школе №1367 в Москве 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

День знаний в общеобразовательной школе №222 в Новосибирске
День знаний в общеобразовательной школе №222 в Новосибирске 
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

1 сентября по всей России прошли торжественные школьные линейки в честь Дня знаний. В этом году школы приняли 18 млн учеников, из которых 1,5 млн человек — первоклассники.

Торжественные линейки могут проходить на улице и в помещении школы, это зависит от погодных условий и администрации учебного заведения, объяснили в Минпросвещения. Ведомство рекомендовало школам привлечь охрану для обеспечения безопасности мероприятия. Также на линейках дежурили медицинские работники.

На школьных линейках поднимали флаг РФ и исполняли гимн. Кроме этого, у всех школьников был урок «Разговоры о важном», тема которого была «Зачем человеку учиться?».

Президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся и учителей с началом нового учебного года. Он заявил, что школьникам необходимо изучать историю России с применением современных технологий, но при этом сохранять самостоятельность мышления.

Законодатели постарались снизить стресс и нагрузку на детей, поэтому в новом году их ждет меньше домашних заданий и контрольных работ. При этом в некоторых школах могут начать ставить оценки за поведение. Также в новом учебном году ученики пришли в школу в форме, которая соответствует стандарту. За несоответствие ГОСТу могут даже снизить балл за поведение.