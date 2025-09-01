Как сложилась судьба егеря Кузьмича из «Особенностей национальной охоты»

Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» стала одной из самых значимых и популярных кинокартин 90-х. Герои этого фильма быстро полюбились отечественному зрителю, а их высказывания буквально разобрали на цитаты. Помимо брутального российского генерала и невозмутимого финна в народ ушел образ егеря Кузьмича, роль которого исполнил актер из Санкт-Петербурга Виктор Бычков.

Его карьера началась в 1980 году. Во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, артист исполнил небольшую роль призывника в фильме «Последний побег» Леонида Менакера. В 1985 году Бычков начал сотрудничать с режиссером Александром Рогожкином, снявшись в военной драме «Ради нескольких строчек». Помимо работы на большом экране, актер также снимался в сериалах и играл в спектаклях.

После премьеры «Особенностей национальной охоты» карьера Бычков быстро пошла в гору. На данный момент, общее число фильмов и сериалов с участием артиста перевалило за сотню. Он также вел несколько программ на телевидении, в том числе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия-1».

Легендарный Кузьмич активно общается с поклонниками в социальных сетях, где делится новостями о своей жизни и будущих проектах.

