Как сложилась судьба егеря Кузьмича из «Особенностей национальной охоты»

Александр Котлеткин
Виктор Бычков в роли егеря Кузьмича
© Кадр из фильма "Особенности национальной охоты"
Актер Владимир Бычков во время 11-го открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок" в Анапе, 2002 год
© Виктор Клюшкин/TACC
Кадр из соцсетей Виктора Бычкова
© Соцсети
Кадр из соцсетей Виктора Бычкова
© Соцсети

Кадр из соцсетей Виктора Бычкова
© Соцсети
Актер Виктор Бычков на круглогодичной ярмарке "Сделано в Карелии" в Москве, 2021 год
© Алексей Майшев/РИА Новости
Кадр из соцсетей Виктора Бычкова
© Соцсети
Кадр из соцсетей Виктора Бычкова
© Соцсети
Кадр из соцсетей Виктора Бычкова
© Соцсети

Кадр из соцсетей Виктора Бычкова
© Соцсети
Кадр из соцсетей Виктора Бычкова
© Соцсети
Актер Виктор Бычков на съемочной площадке сериала "Мендельсон", 2023 год
© Кристина Кормилицына/РИА Новости

Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» стала одной из самых значимых и популярных кинокартин 90-х. Герои этого фильма быстро полюбились отечественному зрителю, а их высказывания буквально разобрали на цитаты. Помимо брутального российского генерала и невозмутимого финна в народ ушел образ егеря Кузьмича, роль которого исполнил актер из Санкт-Петербурга Виктор Бычков.

Его карьера началась в 1980 году. Во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, артист исполнил небольшую роль призывника в фильме «Последний побег» Леонида Менакера. В 1985 году Бычков начал сотрудничать с режиссером Александром Рогожкином, снявшись в военной драме «Ради нескольких строчек». Помимо работы на большом экране, актер также снимался в сериалах и играл в спектаклях.

После премьеры «Особенностей национальной охоты» карьера Бычков быстро пошла в гору. На данный момент, общее число фильмов и сериалов с участием артиста перевалило за сотню. Он также вел несколько программ на телевидении, в том числе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия-1».

Легендарный Кузьмич активно общается с поклонниками в социальных сетях, где делится новостями о своей жизни и будущих проектах.

Как сейчас выглядит Виктор Бычков — в галерее «Рамблера».