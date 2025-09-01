Мединский указал на главную задачу нового учебника истории

Новый учебник истории должен прививать российским школьникам интерес к самостоятельному дополнительному изучению предмета. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

В эфире «России 24» он выразил уверенность в том, что изучение истории по новым учебникам будет интереснее. По словам Мединского, история — самый интересный предмет.

«И задача учебника — его не испортить и постараться ребенку привить интерес, чтобы он захотел посмотреть кино на тему историческую или взять какую-то книгу почитать. Не дурацкий ролик в YouTube, а что-нибудь полезное, интересное», — сказал помощник президента.

