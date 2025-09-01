МГУ создал факультет искусственного интеллекта

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова создал факультет искусственного интеллекта (ИИ) и начал подготовку к первому набору студентов, сообщил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

"У нас создан факультет искусственного интеллекта. Прием в этом году еще не делали, но ведем подготовительную работу", - сказал Садовничий.

На базе вуза уже действуют Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд "Интеллект". 1 сентября 2023 года в вузе состоялся запуск суперкомпьютера "МГУ-270" направленного на развитие ИИ-систем и исследования с использованием этих технологий. Сегодня он загружен на 100%.