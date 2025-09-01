Путин заявил о новом историческом рекорде на встрече с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих в Турции.

По словам главы государства, Турцию посетили более 6,7 миллиона россиян, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Российский лидер назвал эти значения новым историческим рекордом.

Напомним, что встреча лидеров России и Турции проходит на полях саммита ШОС в Китае. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке.

Напомним, что до встречи с Эрдоганом российский президент встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.