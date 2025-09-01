Макрон успел недалеко уйти от Зеленского, сделав недавно очередной выпад в сторону России. Напомним, французский президент назвал Россию «людоедской» страной. На это политику пришел ответ из Луганска... от юной девочки, сообщает РИА Новости.

Девочка по имени Фаина 11 лет живет в Луганске в постоянном страхе за свою жизнь, так как обстрелы ВСУ практически не прекращались все это время. Услышав в новостях высказывание французского политика, девочка напрямую обратилась к западному лидеру.

Фаина напомнила Макрону, что Франция была одним из гарантов Минских соглашений.

"Здравствуйте, господин Макрон! Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте на Донбассе, так как Франция была одним из гарантов Минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания и у нас наступил мир? Вы обвиняете Россию в людоедстве, но разве это в России президент узурпировал власть, под надуманным предлогом отказавшись от выборов?", — спрашивает ребенок у Макрона.

Как говорит Фаина, она уже не первый раз пишет Макрону, однако, лишь один раз получила ответ на свое письмо. Девочке ответили из администрации французского президента.

"Не думаю, что в Елисейском дворце кто-то очень хочет слышать голос подростка из Донбасса", — пояснил подросток.

В своем обращении к Макрону девочка пояснила, что Россия всегда оказывала помощь Донбассу, в это же время Франция вместе с остальными странами Запада оказывала помощь только Украине, снабжая смертоносным оружием.

"Сейчас вы говорите о том, что хотели бы отправить туда своих солдат. Скажите, почему вам не жалко своих граждан, которые уже сейчас погибают на Украине? Да, это наемники, но это все еще граждане вашей страны", — спрашивает Фаина.

Девочка упомянула и оружие, с помощью которого «демократичная» армия Украины обстреливает гражданских, не гнушаясь разрушать жилые дома и больницы со школами.

"Разве это не людоедство?" — спросила она у Макрона.

Начинать войну с Россией Макрону Фаина тоже не рекомендует, а все потому, что когда-то эта идея провалилась: