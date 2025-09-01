В Туве впервые с советского времени откроют пять новых школ

Сразу пять новых школ появится в Туве в новом учебном году. Это самое большое количество учебных общеобразовательных учрежденный, возведенных в регионе с советского времени, сообщили ТАСС в правительстве региона.

По данным правительства республики, в 2024-2025 годах в Кызыле и близлежащих населенных пунктах при проектной мощности в 15 тыс. мест обучалось более 25 тыс. учеников. В городе были переполнены первые классы. Тува входит в топ-3 регионов России по рождаемости и числу многодетных семей.

"Пять новых школ откроется в Туве в новом учебном году. Откроются общеобразовательные школы в поселке городского типа Каа-Хем, селах Бай-Хаак, Чодураа, а также в двух микрорайонах города. Эти современные учреждения были построены благодаря национальному проекту "Образование", который действовал до 2024 года, а также - в селе Чодураа - по программе комплексного развития сельских территорий", - сообщили в правительстве. По данным правительства региона, это самый большой запуск школ в Туве со времен СССР.

Новые школы рассчитаны каждая на 825 мест, построены по типовому проекту.

"Они отвечают всем современным требованиям и обеспечивают комфортные условия для учебного процесса. Каждое учреждение оснащено двумя большими спортивными залами, где установлены тренажерные комплексы, скалодром, а также имеются площадки для волейбола и баскетбола. На территории школ также расположены спортивные площадки, предназначенные для различных видов спорта, а для младших школьников созданы игровые зоны. Также в каждой школе оборудован актовый зал на более чем 300 мест, что позволит проводить различные культурные мероприятия", - пояснили в пресс-службе.

В конце августа 2025 года в Туве в городе Чадан была уже открыта новая школа на 616 мест.