В России предложили запретить приложения для знакомств

Приложения для знакомств нужно запретить в России. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По мнению Бородина, дейтинг-площадками все чаще начинают пользоваться мошенники. Более того, подобные приложения несут угрозу традиционным ценностям, считает глава ФПБК.

Он также заявил, что современные мужчины не умеют ухаживать за девушками. Так, по его словам, сейчас даже у 30-летних мужчин нет спутницы. Бородин добавил, что «за девушкой нужно ухаживать: дарить цветы, водить в рестораны и кафе, театр».

— Я считаю, что сайты знакомств нужно запрещать. Как наш коллега, депутат Виталий Милонов, ранее предложил запретить порно в стране. Такие платформы развращают молодежь. Какая же здесь культура? Какие традиционные ценности? Сколько было случаев, когда девушка знакомилась с парнем в интернете, шла на свидание и погибала, — отметил Бородин в беседе с изданием «Абзац».

Ранее председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова предложила ввести штрафы и административное наказание за поиск и просмотр порно. Однако психолог Андрей Зберовский не согласился с ней, заверив, что у просмотра фильмов для взрослых может быть и позитивный опыт.