Ряд российских регионов предупредили о 40-градусной жаре

Сильная жара прогнозируется на юге европейской части России в ближайшие дни. До каких показателей поднимется температура, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, во вторник и среду, 2 и 3 сентября, знойной выдастся погода на Кубани. В Краснодарском крае столбики термометров достигнут отметки в плюс 39 градусов, сообщил метеоролог. На соседнем Ставрополье воздух прогреется еще больше, до 40 градусов. По словам Вильфанда, такую жару в регионах спровоцировало перемещение воздушных масс из северных тропиков на юг России.

Теплым сентябрь окажется практически на всей территории европейской части страны вплоть до Урала. Как ожидается, температура в начале осени превысит многолетнюю климатическую норму в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Выше нормы показатели поднимутся также на севере Сибири, в Красноярском крае. В других регионах температура будет по большей части соответствовать норме, с небольшим положительным отклонением.