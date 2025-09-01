Якубовичу запретили пить алкоголь участников «Поля чудес»

80-летнему телеведущему Леониду Якубовичу врачи запретили употреблять алкоголь и пробовать угощения, которые традиционно приносят участники программы «Поле чудес». Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что телеведущий обратился к медикам с жалобами на слабость и повышенную утомляемость. В результате обследования у него выявили сахарный диабет с осложнениями.

Специалисты назначили строгую диету, в рамках которой Якубовичу придется отказаться от соленых огурцов, пирожков и других домашних угощений, а также полностью исключить алкоголь, передает Telegram-канал.

Ранее Леонид Якубович высказался, что будет работать в капитал-шоу «Поле чудес» до тех пор, пока передача будет нравиться зрителям. При этом ведущий отметил, что никогда не заявлял о своем желании покинуть передачу.

Состояние уехавшего из России Леонида Якубовича значительно ухудшилось

12 августа Якубович отпраздновал свое 80-летие в турецком Белеке. По данным Shot, семья бессменного ведущего «Поля чудес» потратила около 1,5 миллиона рублей, организовав ему отдых в элитном отеле Gloria Golf Resort.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты карьеры Леонида Якубовича. В 1991 году он принял участие в пробах на роль ведущего шоу «Поле чудес», которое годом раннее запустил генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев.