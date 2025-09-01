Стало известно о приоритетах молодежи в РФ в вопросах женитьбы и замужества

Современные молодые россияне всё чаще отдают предпочтение профессиональному развитию перед созданием семьи. Об этом гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил в беседе с корреспондентом «ТАСС».

Эксперт подчеркнул, что нынешнее поколение не спешит официально регистрировать отношения. Среди молодёжи преобладает убеждение, что сначала необходимо достичь финансовой самостоятельности, получить качественное образование, построить карьеру, создать надёжную материальную основу, найти подходящего партнёра и проверить искренность чувств.

Федоров отметил, что такая жизненная позиция закономерно привела к увеличению среднего возраста вступления в брак.

По его словам, 25-летние люди, не состоящие в браке, уже не воспринимаются как исключение из правил, что кардинально отличает современную ситуацию от практики прошлых десятилетий.