Россиянам назвали самый выгодный месяц для ухода в отпуск до конца 2025 года

Самым выгодным месяцем для ухода в отпуск из оставшихся в 2025 году является октябрь. Дело в том, что в нем больше рабочих дней, чем во всех остальных, рассказал юрист Александр Южалин, пишет РИА Новости.

«Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет октябрь (23 рабочих дня). Немного хуже будет сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Самым невыгодным месяцем будет ноябрь (19 рабочих дней)», — объяснил эксперт.

По его словам, чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск. Это связано с тем, что по закону количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер оклада. А отпуск всегда оплачивается, исходя из средней заработной платы работника.

Как уточнил Южалин, для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. Там, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы, выгодно использовать.

