Мурашко: более 175 тысяч человек начнут обучение по медспециальностям в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в этом году в российских медицинских вузах начнут обучение более 45 тыс. обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также более 30 тыс. ординаторов.

Кроме того, по его словам, 1 сентября к обучению по программам среднего профобразования приступят более 100 тыс. человек.

Мурашко подчеркнул, что профессия медицинского работника является одной из самых благородных и востребованных в мире, а система медицинского образования в нашей стране постоянно развивается.

«Каждому из вас важно помнить, что главное в работе медика — интересы пациента. Уверен, что вы не боитесь трудностей на пути к вершинам профессии, ведь они сделают вас сильнее. Желаю вам удачи на этом пути», — обратился к студентам глава Минздрава.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, учащихся колледжей, студентов, их родителей и педагогов с Днём знаний.