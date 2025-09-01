С 1 сентября вводятся штрафы за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов

С 1 сентября в России вводятся штрафы за рекламу VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, а также за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка.

© Газета.Ru

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. За рекламу средств доступа к запрещенным сайтам гражданам будет грозить штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей.

Отдельные штрафы предусмотрены для владельцев VPN-сервисов за неисполнение предписаний Роскомнадзора: для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Также вводится наказание за умышленный поиск экстремистских материалов с использованием VPN или других средств — штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Закон о запрете поиска экстремистского контента вступает в силу с 1 сентября.