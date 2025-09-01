В России введены новые ограничения для иностранных агентов

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу существенные ограничения для лиц, признанных иностранными агентами.

Согласно поправкам в законодательство, таким лицам и организациям полностью запрещается заниматься просветительской деятельностью, тогда как ранее запрет касался только работы с несовершеннолетними.

Им также запрещается участвовать в управлении государственных корпораций, получать муниципальную финансовую поддержку и включаться в реестр социально ориентированных НКО.

