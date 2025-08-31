В Мурманской области прокомментировали информацию о запрете медикаментозных абортов

В Минздраве Мурманской области опровергли сообщения ряда СМИ о том, что в регионе введен запрет на медикаментозный метод прерывания беременности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее активистка, несколько лет назад покинувшая регион, а затем и Россию, рассказала в соцсетях о о том, что власти Заполярья якобы решили запретить медикаментозные аборты на сроке до шести недель. Ее публикацию распространили журналисты нескольких изданий.

«Медицинские аборты проводятся в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство-гинекология», — пояснили в Минздраве.

Запрета со стороны Министерства здравоохранения Мурманской области на проведение медикаментозных абортов не было, констатировали в пресс-службе.

Согласно законодательству РФ, прерывание беременности без медицинских показаний проводится до 12 недель беременности по желанию женщины.

Если срок превышает 12 недель, прерывание возможно только при наличии медицинских или социальных показаний — до 22 недель.

После 22 недель искусственное прерывание беременности не проводится — возможны только преждевременные роды по строгим медицинским основаниям.

С 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать обновлённая форма информированного добровольного согласия на проведение искусственного прерывания беременности.

Новая форма документа более подробно описывает саму процедуру и прямо указывает на возможные медицинские и психологические риски.