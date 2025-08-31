Скончался российский артист и режиссер Вячеслав Вершинин

Вячеслав Вершинин, известный российский актер и режиссер, скончался на 84-м году жизни. О его уходе сообщил глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло в своем официальном телеграм-канале.

Вершинин, носивший звание Народного артиста России и заслуженного артиста Северной Осетии, почти шесть десятилетий посвятил служению искусству в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова.

За годы творческой деятельности мастер осетинской сцены воплотил более 200 образов в различных спектаклях и поставил десятки театральных работ. Он был лауреатом Государственной премии имени Коста Хетагурова — высшей творческой награды республики. Глава региона подчеркнул, что для коллег Вершинин был не только талантливым артистом, но и верным другом, мудрым наставником, человеком редкой доброты и силы духа.

Зрители запомнят его как артиста, который умел тронуть сердце и дарить настоящие эмоции. Соболезнования родным и близким мастера выразили представители культурного сообщества и руководство республики.

Творческое наследие Вячеслава Вершинина останется значимым вкладом в развитие театрального искусства Северного Кавказа и России.