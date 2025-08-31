Народный артист России Вячеслав Вершинин скончался в 83 года

В Северной Осетии в возрасте 83 лет умер народный артист России Вячеслав Вершинин. Об этом написал в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло. Чиновник назвал Вершинина "легендарным мастером осетинской сцены". Он был заслуженным артистом республики, а также лауреатом премии имени Коста Хетагурова. "Почти шесть десятилетий его творческий путь был связан с Академическим русским театром им. Евгения Вахтангова. Он воплотил на сцене более двух сотен образов, поставил десятки спектаклей", - отметил Меняйло. Он добавил, что Вершинин запомнился коллегам как человек редкой доброты и силы духа, верный друг и наставник, а зрители знали покойного как артиста, умеющего тронуть их сердца. Глава республики выразил соболезнования близким Вершинина.