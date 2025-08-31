Названы симптомы лихорадки чикунгунья

Симптомы заражения лихорадкой чикунгунья проявляются через 4-8 дней, среди них высокая температура, сильная головная боль, сыпь и отеки, пишет пресс-служба столичного департамента здравоохранения в Telegram-канале.

Сезонные вспышки лихорадки чикунгунья происходят в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, Мексике, Гватемале.

Медики подчеркнули, что эта болезнь передается человеку только через укусы насекомых, при завозных случаях заболевание не распространяется между людьми при бытовых контактах.

«Симптомы проявляются через 4-8 дней после заражения и включают повышенную температуру тела (до плюс 40 градусов), сильную головную боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошноту и слабость», — уточнили в департаменте.

Основная мера профилактики — защита от укусов комаров в регионах, где эта болезнь распространена, пояснил заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1 Алексей Самков.

Ранее вирусолог Виктор Зуев сообщил, что в тех местах, где зафиксирован вирус, следует надевать одежду с длинными рукавами, штаны, головные уборы с сетками от насекомых.