Вирусолог объяснил, как не заразиться лихорадкой чикунгунья

Соблюдение нескольких правил позволит избежать лихорадки чикунгунья. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев пишет «АиФ».

Зуев дал главный совет — избегать мест, где зафиксирован вирус. Если это невозможно, тогда необходимо защищать себя от комаров, которые переносят заболевание.

«Нужно надевать одежду с длинными рукавами, надевать штаны, а не шорты, например. Также нужно использовать головные уборы с сетками от насекомых», — сказал вирусолог.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, переносчиками которой являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они также могут заразить человека желтой лихорадкой и денге.

Сезонные вспышки лихорадки чикунгунья происходят в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, Мексике, Гватемале.