Вирусолог объяснил, как не заразиться лихорадкой чикунгунья

Майк Габриелян

Соблюдение нескольких правил позволит избежать лихорадки чикунгунья. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев пишет «АиФ».

Зуев дал главный совет — избегать мест, где зафиксирован вирус. Если это невозможно, тогда необходимо защищать себя от комаров, которые переносят заболевание.

«Нужно надевать одежду с длинными рукавами, надевать штаны, а не шорты, например. Также нужно использовать головные уборы с сетками от насекомых», — сказал вирусолог.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, переносчиками которой являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они также могут заразить человека желтой лихорадкой и денге.

Сезонные вспышки лихорадки чикунгунья происходят в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, Мексике, Гватемале.