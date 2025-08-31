Гонщица, стритрейсер Мара Багдасарян задолжала налоговой 1,5 млн рублей. Также у нее висят штрафы на её Mercedes за проезд по платной дороге — 2072 рубля, пишет Telegram-канал Mash.

Кроме того, отметили журналисты, ООО «Нучар», фирма ее отца Эльмара Багдасаряна, понесла в прошлом году потери в 50,1 млн рублей, ее выручка упала с 221,8 до 187,3 млн.

Напомним, что Мара родилась 3 ноября 1993 года, с 13 лет увлекалась картингом, а затем начала гонять на автомобилях по ночным улицам Москвы. В гараже у нее имелись спорткары фирм Nissan, Mercedes, BMW, AMG и два мотоцикла.

Багдасарян неоднократно попадала в различные по тяжести автомобильные аварии, в одной из них, на Кутузовском проспекте, погибли три человека.

В мае 2016 девушка устроила гонки с полицией на внедорожнике Mercedes-Benz G63 AMG. Она заезжала на тротуары, газоны, двигалась на красный свет.

21 марта 2017 года Савеловский районный суд Москвы пожизненно лишил гонщицу водительских прав.