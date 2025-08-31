Россиянин ночью тайком провел сына в аквапарк, чтобы отметить его 11-летие

В Хабаровске мужчина в честь 11-го дня рождения своего сына тайком провел его в ночной аквапарк. Об этом сообщает Telegram-канал NewsKhv.

Инцидент произошел, когда сотрудник аквапарка «Волна», желая подарить ребенку незабываемые эмоции в честь его дня рождения, воспользовался служебным положением и тайком провел мальчика в комплекс ночью. Их праздничные развлечения в пустом аквапарке попали в объективы камер видеонаблюдения.

После обнаружения факта нарушения руководство провело служебное расследование. В результате руководство аквапарка, вместо применения дисциплинарных мер, отнеслось к ситуации с пониманием. Благодаря инциденту удалось обнаружить наличие «слепой зоны» в работе персонала и устранить ее.