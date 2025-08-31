Ушла из жизни легендарная «железная бабушка»

Ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы Мария Колтакова, известная как «железная бабушка», скончалась на 104-м году жизни. Об этом сообщили 31 августа в ее Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», — говорится в публикации.

Легендарная «железная бабушка» была 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. До последних дней она вела активный образ жизни. В частности, участвовала в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолете Л-29, принимала участие в турнире по стрельбе из пневматического пистолета, в составе экипажа совершила полет на планере «Бланик» Л-13 и управляла танком Т-72 в Белгороде. Свой 100-летний юбилей Мария Денисовна отметила еще одним рекордом, простояв целых 100 секунд на гвоздях.

Мария Колтакова была награждена орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги» и др. Причины смерти «железной бабушки» не называются.

