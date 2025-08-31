Криптокоуч и девушка основателя Telegram Павла Дурова – Юлия Вавилова – поделилась видео, в котором показала свой пролет на вертолете в США. Ролик появился в официальном Telegram-канале Вавиловой Vavia's.

В клипе Вавилова сначала показывает свое лицо, а после переключает видоискатель на заднюю камеру смартфона. Судя по всему, девушка Дурова отправилась на экскурсию, в рамках которой ей показали некоторые достопримечательности Нью-Йорка с воздуха. В частности, криптокоуча провезли над Гудзоном, поскольку в одной из историй она поделилась роликом с пролетом над статуей Свободы, которая находится в месте слияния реки Гудзон и залива Аппер-Нью-Йорк-Бей в Верхней Нью-Йоркской бухте.

Судя по другим публикациям, Вавилова находится в Нью-Йорке с 27 августа. Девушка уже успела побывать на Таймс-сквере и снять ролик со знаменитыми рекламными экранами.