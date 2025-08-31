В международном аэропорту Сочи задержано более 50 рейсов

Пятьдесят четыре рейса на данный момент задержаны на прилет (29) и вылет (25) в международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани курорта.

© t.me/aeroaer

Так, задержаны лайнеры, которые ожидают вылет в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тбилиси, Анталью и другие города. А на прилет - борты из этих же мегаполисов.

По данным пресс-службы аэропорта Сочи, предприятие в воскресенье, 31 августа, работает в штатном режиме.

Напомним, временные ограничения полетов, связанных с беспилотной опасностью, здесь вводилось накануне ночью. В результате три рейса здесь отменили, а еще 40 задержали. Но потом эти ограничения были сняты.

"Все службы аэропорта усилены персоналом для оперативного обслуживания в период пиковых нагрузок из-за вынужденных корректировок расписания авиакомпаниями", - отметили в воздушной гавани черноморского города.

Здесь же обратились ожидающим своих рейсов людям с уважением относиться к окружающим, уступать места пожилым, детям, женщинам, не занимать кресла сумками, так как "последние дни августа традиционно отмечаются повышенным пассажиропотоком на вылет из Сочи".