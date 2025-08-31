Россиянам рассказали о новом приеме мошенников

Генеральный директор Safetech Group Денис Калемберг сообщил RT о новом приёме телефонных мошенников, направленном на обход антифрод-систем банков. В ходе атак с использованием социальной инженерии злоумышленники убеждают жертв переименовать их номер телефона в контактах как «мама», «сын» или другой близкий родственник. Одновременно настоящие контакты родственников просят удалить.

По словам эксперта, такая манипуляция используется для того, чтобы в случае проверки со стороны банка клиент мог продемонстрировать, что он разговаривает с «родственником». Дело в том, что в кредитных организациях разговор клиента по телефону во время проведения операций является одним из признаков мошенничества.

Часто жертв буквально «ведут» в режиме постоянного телефонного диалога, инструктируя, как снять деньги со счетов, закрыть вклады и передать наличные курьеру «из Центрального банка» либо перевести средства через банкомат на указанные карты, отмечает он.

«Банковские сотрудники, заметив, что клиент в момент операции говорит по телефону, обычно уточняют, с кем он общается. Поэтому злоумышленники и заставляют жертву заранее изменить контакт в телефоне», — пояснил Калемберг.

Эксперт напомнил, что основная защита от подобных атак — немедленно прервать разговор при малейших сомнениях и перезвонить в организацию по официальному номеру, указанному на её сайте или в договоре.

Ранее эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Горбунов заявил об ожидающемся росте числа мошеннических атак на школьников в преддверии нового учебного года.