Прощание с композитором Родионом Щедриным пройдет в камерной обстановке, церемонию посетят только близкие ему люди. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев.

Щедрин умер в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет. Композитора не стало в Германии, где он провел последние годы жизни.

"Церемония прощания пройдет в узком кругу близких Родиона Константиновича незадолго до кремации", - сказал Пелешев, отметив, что ее дата и место еще не определены.

Дополнительная информация о церемонии может стать известна на следующей неделе, заметил собеседник агентства.

В пятницу Пелешев сообщил ТАСС, что согласно завещанию прах Щедрина вместе с прахом его супруги Майи Плисецкой будет развеян над Россией. Прима балета Большого театра умерла в 2015 году в возрасте 89 лет в Мюнхене, ее прах не был захоронен.

О композиторе

Щедрин - выдающийся композитор и пианист, народный артист СССР. Родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье Константина Щедрина (1894-1955) и Конкордии Ивановой (1908-1999). Его отец был композитором и музыкальным педагогом, мать работала в планово-экономическом отделе Большого театра. Первый же балет композитора - "Конек-горбунок" (1960 год) - был поставлен на сцене Большого театра. В 1973 году Щедрин возглавил Союз композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года.

В РПЦ отказались соединить прах Щедрина и Плисецкой, как они завещали

В 2000 г. вместе с супругой Майей Плисецкой он основал Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру.