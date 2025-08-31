Жителю Петербурга вручили свидетельство о его же смерти

Жителя Санкт-Петербурга Игоря Байкова по ошибке признали умершим — уже два месяца он пытается доказать, что он жив. Об этом его представитель Игорь Бурдинский рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, Байкову из-за «смерти» отказали в оказании медицинской помощи, не дали снять деньги в банкомате и перестали начислять социальное пособие. И без того абсурдная ситуация дошла до того, что в ЗАГСе Байкову вручили свидетельство о его же смерти. Позже выяснилось, что у мужчины четыре года назад украли паспорт, а ошибка произошла из-за того, что человек, пользовавшийся этим паспортом, скончался.

«Мы обратились к прокурору, там согласились выступить в интересах Байкова. Нас уже вызывали на опрос в следственный комитет», — подчеркнул Бурдинский.

Ранее в Чебяниской области суд «воскресил» мужчину. Он находился в одном из центров адаптации. Когда он назвал себя, выяснилось, что в базе данных есть информация о его смерти в 2023 году.