Руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте России, член Общественной палаты страны Елена Малышева заявила в интервью ТАСС, что Россия прочно стоит на позициях сохранения исторической правды.

По её словам, сегодня европейские страны, занимаясь сносом памятников советским воинам, пытаются переписать историю, а также отказаться от памяти собственных граждан.

«И здесь Российская Федерация прочно стоит на позициях сохранения исторической правды», — подчеркнула Малышева.

Она также добавила, что Россия глубоко осознаёт значение этой памяти в современном мироустройстве, с огромным уважением относится к памяти других народов, понимая, что она является такой же скрепой для них, как и для российского общества.

Ранее в Хмельницкой области Украины демонтировали последний бюст Ленина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Украина идёт впереди всей Европы по борьбе с памятниками.