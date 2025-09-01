МЧС: на Камчатке за сутки произошли 16 афтершоков

На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 16 афтершоков. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по Камчатскому краю.

"За сутки произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,1. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящее время фиксируется активность вулканов Кабального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона рекомендовали не приближаться к ним.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин. Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности.

Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировались вулканы Авачинский и Ключевский.