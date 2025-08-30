Россиянам обеспечили непрерывный 12-дневный отдых в новогодние праздники

В этом году 31 декабря будет в России выходным днем, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Он пояснил, что правительство в прошлом году приняло соответствующее постановление.

«Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду», — сказал депутат.

Согласно постановлению, с 1 по 11 января 2026 году в России тоже запланированы нерабочие дни. Изначально 9 января не было выходным, но за ним следовали суббота и воскресенье, 10 и 11 января, и кабмин счел «абсолютно логичным» сделать этот промежуточный день тоже праздничным. Это стало возможным из-за наложения нерабочих праздничных дней на выходные дни.