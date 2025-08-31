Выяснились подробности спасательной операции альпинистки Наговициной

Известно, что с 1955 года ни один альпинист не был эвакуирован с пика Победы. Однако, в действительности, в 2021 году оттуда удалось вызволить группу альпинистов, упавших в ущелье, а совсем недавно было извлечено тело погибшей девушки. Однако операция по спасению Натальи Наговициной, по данным СМИ, изначально столкнулась с трудностями.

Святослав Корнев, кандидат в мастера спорта по альпинизму и обладатель звания «Снежный Барс», принимавший участие во всех трех спасательных мероприятиях, поделился подробностями произошедшего с aif.ru, находясь в больнице. Он рассказал о ходе событий и трудностях, с которыми столкнулись спасатели.

В начале августа текущего года команда альпинистов численностью пять человек, включая Святослава Корнева, начала восхождение на пик Победы из базового лагеря «Южный Иныльчек». Вслед за ними стартовали Наталья Наговицина в паре с Романом Мокринским, а также Гюнтер Зигмунд и Лука Синегилья.

Ранее, за несколько дней до этого, на покорение пика отправились иранские альпинисты Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах. Однако, продвижение иранской команды было крайне медленным.

После сложного подъема альпинисты ощущали сильное истощение и нуждались в восстановлении, особенно учитывая, что они находились на внушительной высоте в 4000 метров. Было принято решение о транспортировке группы вертолетом на базу "Каркара", расположенную на отметке на два километра ниже.

16 августа состоялся вылет вертолета с альпинистами на борту. Предполагалось, что высадка будет произведена на леднике, примерно на километр выше базового лагеря "Южный Иныльчек".

"Попытка приземления оказалась неудачной, — вспоминает Святослав. — Вертолет потерпел крушение на ледяной поверхности. Этому способствовал целый ряд обстоятельств, включая сильный ветер и, возможно, неверную оценку расстояния пилотом. Ослепительное солнце, отражавшееся от снега, также сыграло свою роль. В результате инцидента я сам, пилоты и один из альпинистов получили различные травмы. В моем случае диагностировали вывих тазобедренного сустава".

Вскоре прибыл еще один вертолет, осуществивший транспортировку раненых в медицинское учреждение. Оставшиеся четверо спасателей, относительно не получившие серьезных повреждений, начали восхождение на вершину Победы.

Стало известно, сколько альпинистка Наговицина могла прожить на пике Победы

"Их целью была помощь Роману Мокринскому и Гюнтеру Зигмунду, – поясняет Святослав. – Для эвакуации Натальи сил четырех человек было недостаточно. Команда спасла Романа и немецкого альпиниста, они были уже недалеко. 19 августа была сформирована вторая группа спасателей в составе: Виталия Акимова, Андрея Новикова, Андрея Алипова и Сергея Красовского".

По его словам, они также отправились в путь, но не для спасения Наговициной, потому что, как уже говорилось, четырех человек для этой задачи было мало.