Вопрос о работе с Ефремовым вызвал раздражение у Гармаша

Актер Сергей Гармаш внезапно отказался от общения с журналистами после вопроса о возможной совместной работе с недавно освободившимся из колонии Михаилом Ефремовым.

© Passion.ru

«Всё! Вопрос снимается», - раздраженно заявил Гармаш. Его ответ приводит Kp.ru.

При этом известно, что его с Ефремовым связывает давняя дружба. Именно Гармаш приехал первым на место смертельного ДТП, произошедшего в центре Москвы по вине пьяного Ефремова.

Кроме того, не секрет, что режиссер Никита Михалков предложил Ефремову работу в своем театре «Мастерская «12», где также играет Гармаш. При этом актер пока не задействован в спектаклях. В колонии он подорвал здоровье и сейчас восстанавливается в санатории. В этом же театре работает и 34-летний сын Ефремова Николай, рожденный в браке с Евгенией Добровольской.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. Актер был признан виновным и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. В 2024 году Ефремов получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года. 9 апреля он вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов съехал от пятой жены после сообщений о разводе. Актер обосновался в загородном доме, а Софья Кругликова осталась в квартире в центре Москвы.