В российском городе нашли ногу Сталина

В Волгограде нашли бетонную ногу советского лидера Иосифа Сталина. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Необычную находку обнаружили сотрудники коммунальной службы во время проведения работ. По информации источника, конечность высотой 1,2 метра и весом примерно 200 килограммов лежала на глубине трех метров. Краевед Роман Шкода утверждает, что с большой долей вероятности нога являлась частью памятника Сталину, снесенному в 1960-х годах. Он отметил, что фрагмент монумента может привлечь туристов, и в связи с этим предложил установить ее на постаменте в одном из городских парков.

В данный момент судьбой памятника занимается генеральный подрядчик. Рабочие пообещали, что если она понадобится местному комитету культуры, ее передадут администрации.

