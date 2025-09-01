В аэропорту Самары действуют временные ограничения на полеты

В международном аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко. Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

© Газета.Ru

1 сентября стало известно, что в международном аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты гражданской авиации. 30 и 31 августа ограничения на полеты по соображениям безопасности вводились в аэропортах Уфы, Волгограда и Сочи. Спустя несколько часов они были сняты. В 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине начались атаки беспилотников на регионы Российской Федерации.

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов по территории России "будет увеличиваться".