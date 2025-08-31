На Курской АЭС восстановили работу энергоблока, разгруженного после атаки БПЛА

На Курской АЭС восстановили мощность 3-го энергоблока, разгруженного наполовину из-за падения украинского беспилотника 24 августа. Об этом сообщается на странице АЭС во «ВКонтакте».

«Сегодня, 31 августа, в 2:20 была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%», — говорится в сообщении.

Первый и второй энергоблоки находятся в режиме работы без генерации, четвертый энергоблок — в плановом ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавили представители станции.

ВСУ в ночь на 24 августа атаковали Курскую АЭС с помощью беспилотника. Дрон сбили, однако падение обломков БПЛА привело к возгоранию трансформатора, из-за чего блок №3 был разгружен на 50%. В МАГАТЭ заявили, что им известно об атаке, хотя агентство «не располагает независимым подтверждением».