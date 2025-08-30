Осужденный экс-губернатор российского региона попросился на СВО

Lenta.ruиещё 5

Осужденный за коррупцию экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Осужденный экс-губернатор российского региона попросился на СВО
© ТАСС

При этом агентство не уточняет, когда именно это произошло. Также неизвестно, на какой стадии находится рассмотрение заявления бывшего главы российского региона. Уточняется лишь, что сейчас он продолжает отбывать наказание в одной из колоний в Хабаровском крае.

Хорошавин занимал пост губернатора Сахалина с 2007 по 2015 год, вплоть до момента задержания на рабочем месте. Во время обысков у него нашли миллиард рублей наличными, а также около 800 ювелирных изделий. Политика обвиняли в том числе в получении взяток при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. За это его в 2018 году приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2020 году он был признан виновным еще по одному уголовному делу, а итоговый совокупный срок составил 15 лет, которые Хорошавин отбывает в колонии строгого режима.

Ранее на СВО попросился экс-лидер группировки киллеров Аслан Гагиев (Джако), который считается одним из самых известных преступников в современной России. Он был приговорен к пожизненному сроку. Пока официально не было зафиксировано ни одного случая заключения контракта с такими заключенными.